شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 663 مليون جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة القومى للمرأة لعام 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة.

وخلال الاجتماع أعلن النادي عبد الهادي القصبي: "أن موازنة المجلس القومي للمرأة كانت فى عام 2016 حوالي 34 مليونا، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليونا 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي.

وتابع القصبي:" المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له، وهو واحد من أهم المجالس، وهناك نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس ".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة، في حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.