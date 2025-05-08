شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يشارك فى النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب الوعي في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم"، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم تجاه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الحزب على دعم قنوات التواصل مع فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، خاصة بين الشباب.

مثل الحزب في المنتدى كلا من حازم الملاح، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحافة والاتصال، ونرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا ورئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين، حيث شاركا في النقاشات التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور وتناولت التحديات المجتمعية وسبل معالجتها من خلال المشاركة الفاعلة والحوار المسؤول.