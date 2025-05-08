شكرا لقرائتكم خبر عن هانى إبراهيم أمينا عاما للمجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين هانى إبراهيم فهمى فى منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك فى إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان .

ويأتى تعيين السيد هانى إبراهيم استنادًا إلى خبراته فى المجالات الإدارية والحقوقية، والتى من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها فى تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.

وفى إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذى ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم السيد هانى إبراهيم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولى مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التى تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.



ويُعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق فى دوره الجديد.



"ويؤكد المجلس أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية فى هذا المجال.