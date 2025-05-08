شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تعقد 14 اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل 14 اجتماعا، لمناقشة الموازنة الخاصة ببعض الوزرات والجهات التابعة لها، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق النائب قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل 14 اجتماعًا مكثفًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وموازنات البرامج والأداء لعدد من الوزارات والهيئات، فضلًا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح "سالم "، أن جدول أعمال اللجنة يبدأ يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، حيث تعقد اللجنة الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ويعقبه الاجتماع الثاني لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس عن العام المالي ذاته.

وأضاف وكيل لجنة الخطة، أن يوم الإثنين 12 مايو سيشهد انعقاد الاجتماع الثالث والرابع لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026.

وأشار "سالم"، إلى أن يوم الثلاثاء سيخصص لمناقشة موازنات قطاع الكهرباء، حيث تعقد اللجنة الاجتماع الخامس والسادس لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع سالم: "تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء 14 مايو، حيث يُعقد الاجتماع السابع لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والاجتماع الثامن لمناقشة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والاجتماع التاسع لمناقشة موازنة هيئة الدواء المصرية، ثم الاجتماع العاشر لمناقشة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء".

واستكمل سالم حديثه قائلًا إن اللجنة ستختتم اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 15 مايو، بعقد الاجتماع الحادي عشر لمناقشة موازنة مديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية)، والاجتماع الثاني عشر لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف.

كما تعقد اللجنة الاجتماع الثالث عشر لنظر ومناقشة موازنة الحكومة العامة، ويليه الاجتماع الرابع عشر لمناقشة خطة وزارة المالية المُحدثة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والموزعة على فترة ثلاث سنوات، وفقًا لما نص عليه قانون المالية العامة الموحد.

وأكد "سالم" أن اللجنة حريصة على مناقشة كافة تفاصيل الموازنات والخطط التنموية بما يحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.