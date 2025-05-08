شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": ارتفاع موازنة "القومى للمرأة" من 34 مليون جنيه لـ663 فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن البرلمان المصري بغرفتيه يضم قامات كبيرة من السيدات، ومن المؤكد أن المرأة المصرية تشهد تمكين حقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت موجودة بقوة في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مصر تخطو بخطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.

وتابع القصبي:" موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي ينباها المجلس القومي، وأن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له، وهو واحد من أهم المجالس، وهناك نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس ".