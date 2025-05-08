شي وبوتين يعقدان محادثات في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور روسيا بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية، الخميس إلى الكرملين لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد تصافح الرئيسان بحرارة قبل استقبال الوفدين المشاركين. ويضم الوفد الروسي لهذه المحادثات مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات كبرى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حضر اليوم الخميس مراسم ترحيب أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو اليوم الخميس. ووفقا للكرملين. ومن المقرر أن يكون شي، الذي وصل إلى روسيا أمس الأربعاء في زيارة تستغرق أربعة أيام، الضيف الأبرز في العرض العسكري السنوي لروسيا في ساحة الحمراء بموسكو غدا الجمعة، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا منذ 80 عاما. ومن المتوقع أن يوقع المسؤولون الروس والصينيون العديد من الاتفاقيات على مستوى الحكومة خلال زيارة شي.