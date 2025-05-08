شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الهندية تتهم باكستان باستهداف أراضيها بصواريخ ومسيّرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت الهند باكستان باستهداف أراضيها خلال، ليل الأربعاء، باستخدام "طائرات مسيّرة وصواريخ"، مشيرة إلى أنها ردّت بتدمير أنظمة للدفاع الجوي في لاهور بشمال باكستان.

وقالت وزارة الدفاع الهندية "حاولت باكستان استهداف عدد من الأهداف العسكرية.. باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ"، مشيرة الى أنه "تمّ تحييدها" من قبل الدفاع الجوي الهندي.

وأضافت "هذا الصباح، قامت القوات المسلحة الهندية باستهداف رادارات وأنظمة دفاع جوي في أنحاء مختلفة من باكستان".

