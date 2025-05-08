الجيش الاسرائيلي: باشرنا تشغيل منشأة ميدانية متنقلة للتصنيف الطبي للمصابين من أبناء الطائفة الدرزية بجنوب سوريا

اشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، الى أن "القوات الاسرائيلية باشرت تشغيل منشأة ميدانية متنقلة للتصنيف الطبي للمصابين في جنوب سوريا، في منطقة قرية الخضر"، لافتا الى ان "هذه المنشأة تُعدّ جزءًا من جهود متعدّدة ينفّذها الجيش الاسرائيلي بهدف دعم السكان السوريين من أبناء الطائفة الدرزية، والحفاظ على أمنهم".

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