الجيش الباكستاني: اسقطنا 12 مسيّرة هندية في عدّة مواقع

أعلن الجيش الباكستاني "اسقاط 12 مسيّرة هندية في عدّة مواقع" مع استمرار العمليات، مشيرا إلى "مقتل مدني وإصابة أربعة جنود بجروح".

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف شودري "الليلة الماضية، أقدمت الهند على عمل عدواني آخر عبر إرسال مسيّرات إلى عدّة مواقع". وأضاف "تمكنت إحداها من مهاجمة هدف عسكري بالقرب من لاهور".

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الهندية "مقتل 13مدنيا بنيران المدفعية الباكستانية" على طول خط المراقبة الذي يشكل الحدود الفعلية بين البلدين، في أعقاب تصاعد العنف إلى تبادل للقصف المدفعي بعد سلسلة ضربات هندية.

وقال وزير الخارجية الهندي إنّ "جميع الذين قُتلوا كانوا في بلدة بونش (شمال شرق)، كما هو حال غالبية المصابين الـ59".