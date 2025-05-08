وزير النفط الإيراني: صادراتنا من النفط الخام مستمرة عند أعلى مستوياتها رغم العقوبات الظالمة

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أنّ "رغم العقوبات الظالمة صادراتنا من النفط الخام مستمرة عند أعلى مستوياتها".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران بوساطة عمانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع مواصلة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتباع سياسة العقوبات ضد طهران.
وفي نيسان الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني، أنّ "إيران ستوقع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية"، وأفاد عن "اتفاق بين طهران وموسكو على إنشاء محطة طاقة نووية جديدة في إيران عبر خط ائتماني روسي".
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