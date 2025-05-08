القناة 14 عن مصادر أمنية: تقديرات أن الحوثيين قد يستهدفون بنى تحتية وشبكات مهمة في إسرائيل كشبكة الكهرباء

أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية أن قادة المؤسسة العسكرية والأمنية عقدوا مشاورات واسعة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحوثيين، مشيرة إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية ترجّح إمكانية استهداف الحوثيين لبُنى تحتية وشبكات حيوية في إسرائيل، من بينها شبكة الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة الأمنية أجرت مشاورات شملت سيناريوهات تعرض شبكة الكهرباء لهجمات محتملة من الحوثيين، كما رجّحت استمرار الجماعة في استهداف مواقع عسكرية ومدنية، مؤكدة أن أي رد إسرائيلي سيكون فوريًا.