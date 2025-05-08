أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية أن قادة المؤسسة العسكرية والأمنية عقدوا مشاورات واسعة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحوثيين، مشيرة إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية ترجّح إمكانية استهداف الحوثيين لبُنى تحتية وشبكات حيوية في إسرائيل، من بينها شبكة الكهرباء.
وبحسب المصادر، فإن المؤسسة الأمنية أجرت مشاورات شملت سيناريوهات تعرض شبكة الكهرباء لهجمات محتملة من الحوثيين، كما رجّحت استمرار الجماعة في استهداف مواقع عسكرية ومدنية، مؤكدة أن أي رد إسرائيلي سيكون فوريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 عن مصادر أمنية: تقديرات أن الحوثيين قد يستهدفون بنى تحتية وشبكات مهمة في إسرائيل كشبكة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.