مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند

أعلنت الحكومة الهندية "مقتل 13 مدنيا بنيران المدفعية الباكستانية على طول خط المراقبة الذي يشكل الحدود الفعلية بين البلدين"، في أعقاب تصاعد العنف إلى تبادل للقصف المدفعي بعد سلسلة ضربات هندية.

وقال وزير الخارجية الهندي إنّ "جميع الذين قُتلوا كانوا في بلدة بونش (شمال شرق)، كما هو حال غالبية المصابين الـ59".