بوتين في بداية قمة مع نظيره الصيني: نعزز ونطور العلاقات الصينية الروسية في شتى المجالات

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في الكرملين، إلى أنّ "العلاقات بين روسيا والصين مبنية على أساس الشراكة في كافة المجالات".

ولفت إلى أنّ "التحالف بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة، إنما قائم على الشراكة الاستراتيجية"، مضيفًا "نعزز ونطور العلاقات الصينية الروسية في شتى المجالات بما يخدم مصلة بلدينا وشعبينا".

وتأتي زيارة شي جينبينغ إلى موسكو في إطار مشاركته في احتفالات عيد النصر في التاسع من أيار، لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية.

وسبق وأن أعلن مستشار الرئاسة الروسية (الكرملين) يوري أوشاكوف، أنّ 29 زعيما أجنبيا، من بينهم الرئيس الصيني والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر لمناسبة عيد النصر في 9 أيار.