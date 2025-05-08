عراقجي نفى تورط إيرانيين في مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية بلندن: لم نتلق أي بلاغ رسمي بشأن هذه المزاعم

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تورط مواطنين إيرانيين في مخطط مزعوم لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن، مؤكداً أن بلاده ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات.

وأوضح عراقجي، أن "طهران لم تتلقَّ أي بلاغ رسمي عبر القنوات الدبلوماسية بشأن هذه المزاعم"، مشيراً إلى أن إيران حثت السلطات البريطانية على التعاون معها لتمكينها من المساهمة في أي تحقيق يستند إلى أدلة موثوقة.

وأبدى عراقجي استغرابه من توقيت هذه الادعاءات وغياب التواصل الرسمي، معتبراً أنهما يشيران إلى وجود أمر مريب، مضيفاً أن هناك جهات ثالثة تسعى لتقويض المسار الدبلوماسي عبر إثارة التصعيد واللجوء إلى عمليات كاذبة ملفقة.

وختم عراقجي بتأكيد استعداد إيران للتعاون الكامل من أجل كشف حقيقة ما جرى، مطالباً السلطات البريطانية بضمان الحقوق القانونية الكاملة للمواطنين الإيرانيين المعنيين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، أن 8 أشخاص تم توقيفهم في المملكة المتحدة بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي استهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، مشيرة إلى أن 7 من المعتقلين يحملون الجنسية الإيرانية.