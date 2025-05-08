يوسف نصر: يهمنا زيادة رواتب المعلمين بطريقة مدروسة ويجب أن نحترم إمكانيات الأهالي

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أنّ "من بعد الانهيار المالي الذي أثّر سلبًا على رواتب المعلمين، كان لا بد من زيادة تدريجية للرواتب".
وأضاف، في تصريح لقناة "المنار"، أنّه "يهمنا زيادة رواتب المعلمين بطريقة مدروسة"، مشددًا على أنّه "يجب أن نكون مثالًا أمام التلاميذ".
وأشار نصر إلى أنّه "يجب أن نحترم إمكانيات الأهالي"، في مسألة رفع أقساط المدارس.
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