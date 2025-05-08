طرابلسي: لا يحق للمدارس رفع الأقساط من دون الانضباط تحت سقف القانون

شدد مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي، في مقابلة مع قناة "المنار"، على أنّه لا يحق للمدارس الخاصة رفع الأقساط من دون الانضباط تحت سقف القانون.
ولفت إلى أنّ الكلام حول أن المدرسة الرسمية ليست بالمستوى المطلوب غير صحيح، مشيرًا إلى أنّه يجب أن ندعم المدرسة الرسمية.
وأوضح أنّ المطلوب أن تكون الأقساط في المدارس الخاصة مقنعة، مؤكدًا أنّ يمكن للأهالي تقديم الشكاوى بشأن الأقساط المرتفة.
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