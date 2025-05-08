النشرة: 487 مرشحًا للبلديات و97 للمخاتير في راشيا

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن عدد المرشحين المقبولين للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء راشيا بلغ 487 مرشحًا لعضوية المجالس البلدية، و97 مرشحًا لمنصب مختار، إلى جانب 28 مرشحًا لعضوية الهيئات الاختيارية.
ومن المتوقع أن تفوز بلديات كفردينس، عين عرب، بكا، والحوش (بلدية ومخترة) بالتزكية، فيما فاز موقع مخترة راشيا الفوقا بالتزكية.
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