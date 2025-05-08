"النشرة": إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في الهرمل

أُقفل باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، في سراي الهرمل، حيث بلغ عدد المرشحين إلى المقاعد البلدية 225 في 8 بلديات يتنافسون على 114 مقعدا بلديا، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

أمّا عدد المرشحين للانتخابات الاختيارية، فبلغ 151 مرشحًا يتنافسون على 63 مقعدا، في مختلف بلدات واحياء قضاء الهرمل، في حين بلغ عدد المخاتير الفائزين بالتزكية 16 مختارًا و14 عضوًا في المجالس الاختيارية.

هذا، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل في 18 أيار الحالي.