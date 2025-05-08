المطران ابراهيم هنأ الصليب الأحمر في يومه العالمي: أنتم شهادة حيّة للرجاء في عالمٍ يتألم

وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، رسالة تقدير ومحبة إلى الصليب الأحمر اللبناني والدولي، في يومه العالمي الذي يحتفل به في الثامن ايار كل عام، تخليدًا لذكرى ولادة مؤسسه هنري دونان، حيّا فيها "جنود الإنسانية الصامتين" الذين لا يزالون يحملون مشعل الخدمة دون كلل.

واشار في الرسالة الى ان "أنتم، من دون ضجيج، تعبرون الشوارع والقرى، تلبّون نداء المستغيث، وتضمدون الجراح الجسدية والنفسية بروح العطاء المجاني. أنتم شهادة حيّة للرجاء في عالمٍ يتألم، ولسان حال كل من نسيه العالم".

وأشاد المطران إبراهيم بـ"دور الصليب الأحمر اللبناني تحديدًا"، معتبرًا أنه "يشكل نموذجًا حيًا للعيش المشترك والتضامن الوطني العابر للطوائف والانتماءات مما جعله صمّام أمان إنساني واجتماعي"، مؤكدًا أن "الرسالة التي يحملها هذا الصرح هي رسالة مقدسة تشبه في جوهرها رسالة الكنيسة: خدمة الإنسان لأنه إنسان".

ودعا "الجميع، أفرادًا ومؤسسات، إلى دعم الصليب الأحمر ومرافقته في مسيرته، سواء عبر التبرع أو التطوع أو الكلمة الطيبة"، قائلاً: "لنكن جميعًا عونًا لهذه المؤسسة التي تُعنى بالإنسان، ولنضع في قلوبنا هدفًا واحدًا: أن لا يُترك أحد يتألم وحده".