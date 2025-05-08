جنبلاط شكر ماكرون في برقية على دعمه لاستقرار لبنان وسوريا

وجّه الرئيس وليد جنبلاط برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكره فيها على دعمه "الكبير" لاستقرار سوريا ولبنان، وذلك على خلفية مباحثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس.
وقال: "عزيزي الرئيس الفرنسي ماكرون، أهنئكم على شجاعتكم وجرأتكم من أجل قيام سوريا جديدة خالية من الاضطهاد والدكتاتورية بمواجهة مخططات التفكيك من بعض القوى الخارجية".
وأمس استقبل ماكرون الشرع في أول زيارة أوروبية له، حيث تحدث عن السعي لرفع العقوبات عن سوريا، كما قال إنّ "الوضع عند الحدود السورية واللبنانية يتحسن والتعاون بين دمشق وبيروت مهم جدا"، مضيفًا "جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود".
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