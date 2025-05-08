وصل رئيس الحكومة الوزراء نواف سلام إلى بعلبك ضمن جولة في محافظة البقاع الشمالي، استهلها من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ثم انتقل إلى مركز بو فارس على الحدود مع سوريا، حيث تفقد الإجراءات العسكرية والأمنية المتخذة لضبط الحدود ومنع التهريب.
وعقد سلام اجتماعًا مع ضباط وعناصر الجيش في المركز، واطلع على التدابير المعتمدة لحماية حدود لبنان وسيادته، مشيدًا بجهود الجيش، ومؤكدًا أن عناصره يشكلون سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا كثيفاً لعناصره على الطرقات الرئيسية وعند مداخل القرى والمفارق داخل مدينة بعلبك، تحضيرا لزيارة سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام تفقد الحدود الشرقية ضمن جولته في البقاع الشمالي وأشاد بجهود الجيش في حماية السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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