النشرة: إقفال باب الترشيحات في البقاع الغربي بـ773 مرشحاً للبلديات و191 للمخاتير

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن باب الترشيحات عن المقاعد البلدية والاختيارية في البقاع الغربي أقفل عند منتصف الليل الفائت، حيث تم تسجيل 773 ترشيحاً لعضوية المجالس البلدية التي تضم 402 مقعد، إلى جانب 191 ترشيحاً لمراكز المخاتير البالغ عددها 83 مركزاً اختيارياً.

وأشار المراسل إلى أن 27 بلدة من أصل 31 في البقاع الغربي ستشهد استحقاقاً انتخابياً، بعدما فاز أعضاء المجالس البلدية في بلدات السلطان يعقوب، الخيارة، بعلول، وزلايا بالتزكية.

من جهته، أكد قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه أن عملية الترشيحات جرت بسلاسة ومن دون تسجيل أي إشكالات، مشيداً باعتماد منظومة الترشيحات الإلكترونية الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.