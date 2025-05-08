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عقب إطلاق مُسيّرة.. الحوثيون: اتفاق وقف النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل

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عقب إطلاق مُسيّرة.. الحوثيون: اتفاق وقف النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال محمد عبد السلام، كبير المفاوضين في جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعة والولايات المتحدة لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وقال في تصريحات لوكالة "رويترز": "الاتفاق لا يتضمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال.. والذي حصل هو مع الأميركي بوساطة عُمانية والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأميركية... طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلًا فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد".

وفي ذات السياق، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات.

وأضاف الجيش في بيان: "اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسية المتبعة".

ولم يحدد الجيش المنطقة التي انطلقت منها المسيرة، ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إنها أطلقت من اليمن.

المصدر : التلفزيون العربي - الأناضول

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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