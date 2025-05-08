شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، مقاطعة بابوا في إندونيسيا. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترًا شرق جزر يابين الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.