هاني: أعدنا زراعة 2000 شجرة زيتون في الجنوب وأطلقنا حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة

أكّد وزير الزراعة نزار هاني، في تصريح، "أننا نواصل في وزارة الزراعة حماية الزيتون المعمّر في الجنوب، حيث تم اعادة زراعة 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف"، وذلك بعد الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولفت إلى "أننا ندعم المزارعين المتضررين بمساعدات و إرشاد زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي".