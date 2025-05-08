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اللواء لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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اللواء لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم في مقر الهيئة في فردان حيث التقاه بحضور الاعضاء، وقدّم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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