زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم في مقر الهيئة في فردان حيث التقاه بحضور الاعضاء، وقدّم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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