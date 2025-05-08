ضربات جديدة بمسيرات على قاعدة بحرية في بورتسودان

أفاد مصدر في الجيش السوداني وكالة "فرانس برس"، بأن "طائرات بدون طيار استهدفت القاعدة البحرية الرئيسية في السودان، في بورتسودان (شرق) المقر الموقت للحكومة، للمرة الثانية خلال الأسبوع الراهن".

واشار الى ان "المسيرات تعاود الهجوم على قاعدة فلامينغو البحرية شمال بورتسودان".

وفي وقت سابق امس، تصدّت دفاعات الجيش السودانيّ لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف أكبر قاعدة بحرية في البلاد، في بورتسودان.

وأكد مصدر عسكريّ لوكالة فرانس برس أن "مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنغو البحرية والمضادّات الأرضية تتصدّى لها”.

وبحسب فرانس برس، فقد سمع طوال نصف ساعة أصوات مضادّات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورتسودان حيث القاعدة البحرية.