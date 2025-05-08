الرئيس الصيني: الصين وروسيا وجدتا الطريق الصحيح للتفاعلات بين الدولتين الجارتين الكبيرتين

اشار الرئيس الصيني شي جين بينغ الى أن "الصين وروسيا وجدتا الطريق الصحيح للتفاعلات بين الدولتين الجارتين الكبيرتين".

ولفت في بيان مكتوب لدى وصوله إلى موسكو في زيارة للبلاد ولحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد النصر على النازية إلى أن "الدولتين، باعتبارهما جارتين جيدتين لا يمكنهما الابتعاد عن بعضهما البعض وصديقتين حقيقيتين في السراء والضراء وشريكتين جيدتين في الإنجازات المتبادلة، صاغتا روح التنسيق الاستراتيجي في العصر الجديد، حيث تتسم بصداقة حسن الجوار الدائمة والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة".

وأكد شي أن "العلاقات الثنائية المستقلة والناضجة والمرنة تجلب منافع كبيرة للشعبين وتقدم أيضا إسهامات مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم"، مضيفا أن "هذا العام يوافق الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية، كما يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة".

واضاف أن "الصين وروسيا، وهما دولتان كبيرتان في العالم وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ستتعاونان من أجل حماية نتيجة الانتصار في الحرب العالمية الثانية والحماية القوية للنظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة والقائم على القانون الدولي، ومعارضة سياسات الهيمنة والقوة بحزم، وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا".

وذكر الرئيس الصيني أيضا انه "سيعقد، خلال الزيارة، اتصالات معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية والتعاون العملي فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى محل الاهتمام المشترك، ما يضخ زخما قويا في تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد".