نقلت صحيفة الغارديان عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان محادثات منذ أسابيع، وسعتا إلى التوصل إلى اتفاق سريع يشمل عدة ملفات اقتصادية. وأوضح المصدر أن المناقشات تناولت خفض الرسوم الجمركية البريطانية على السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، كما شملت خفض الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية العاملة في المملكة المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الغارديان: محادثات أميركية بريطانية لخفض الرسوم الجمركية والضرائب على الشركات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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