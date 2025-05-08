تطبيق خرائط غوغل اعاد تسمية "الخليج الفارسي" بـ"الخليج العربي"

أعاد تطبيق خرائط غوغل تسمية "الخليج الفارسي" بـ"الخليج العربي". وأبلغ مستخدمون في الشرق الأوسط أن التطبيق يعرض الآن اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل:"Arab Gulf" (الخليج العربي)، "Persian Gulf" (الخليج الفارسي) ولم تقدم "غوغل" أي تفسير رسمي لهذا التغيير. وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي". ويأتي هذا التحرك في ظل اتصالات متقدمة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، وسط دفع عربي لتغيير التسمية التاريخية للخليج.

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