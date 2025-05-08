وزير الخارجية الأميركي: نراجع تأشيرات الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات طلابية في جامعة كولومبيا

اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى اننا "نراجع تأشيرات الطلاب الذين شاركوا الأربعاء في مظاهرات طلابية في جامعة كولومبيا، ونراجع وضع تأشيرات المتعدين والمخربين الذين استولوا على مكتبة جامعة كولومبيا".

واضاف "لم يعد بلطجية حماس موضع ترحيب في وطننا العظيم".

وتظاهر العشرات من الطلبة في قاعة القراءة بالمكتبة الرئيسية في جامعة كولومبيا الأميركية، دعماً لفلسطين وتنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان أن أفراد أمن الحرم الجامعي اقتادوا أشخاصا إلى خارج بوابة وسلموهم إلى ضباط الشرطة في الخارج. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم احتجازهم. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن إدارة الشرطة تراقب الوضع وإن أفرادها منتشرون "في محيط الجامعة".

وذكرت جامعة كولومبيا في بيان لها أن موظفي السلامة العامة طلبوا من الطلاب إظهار بطاقات الهوية وأمروا المتظاهرين بالتفرق. وهددت الجامعة بمعاقبة من يخالف القواعد مع مواجهة "الاعتقال المحتمل".

ووقف المحتجون على الطاولات وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات داعمة للفلسطينيين، في واحدة من أكبر المظاهرات في الحرم الجامعي منذ اندلاع حركة الاحتجاج الطلابية العام الماضي ضد الإبادة في غزة.