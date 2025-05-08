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الرئيس عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي

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الرئيس عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلام وجهه لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوابه، على أنّ "مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية".

وأكّد، خلال زيارته إلى مصرف لبنان، أنّ "العمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية يساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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