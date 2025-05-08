شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلام وجهه لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوابه، على أنّ "مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية".
وأكّد، خلال زيارته إلى مصرف لبنان، أنّ "العمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية يساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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