الرئيس عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلام وجهه لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوابه، على أنّ "مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية".

وأكّد، خلال زيارته إلى مصرف لبنان، أنّ "العمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية يساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي".