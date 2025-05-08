الرئيس عون يجتمع مع حاكم مصرف لبنان ونوابه في المركزي

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مصرف لبنان، حيث يجتمع في هذه الأثناء مع حاكم المركزي كريم سعيد ونواب الحاكم، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية.

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