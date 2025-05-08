كاتس: "محور الشر" انهار وسنفعل بطهران ما فعلناه بحزب الله وحماس والأسد والحوثيين

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن "ما فعلناه بحزب الله، وحركة حماس، والرئيس السوري السابق بشار الأسد، والحوثيين، سنفعله بكم أيضًا في طهران".
وأكد كاتس أن على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها الخاصة في مواجهة أي تهديد وأي عدو، مضيفًا أن الحوثيين "سيتلقّون ضربات موجعة إذا استمروا في استهدافنا"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لكافة السيناريوهات".
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