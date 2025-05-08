القناة 12 الإسرائيلية: شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل".

وخلال الأيام الماضية، ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب بعد هجوم حركة "أنصار الله" على مطار بن غوريون.

وسبق وأن أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن "فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون"، ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العسكرية على غزة.

وشددت على أنها تهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها.