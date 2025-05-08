وول ستريت جورنال عن شركات شحن: نقيم الاتفاق الذي أعلنه ترامب بشأن الحوثيين لكن لا نخطط حاليا للعودة إلى المنطقة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في شركات شحن كبرى أنّهم يقيمون الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جماعة الحوثيين، لكن لا توجد في الوقت الراهن خطط للعودة إلى الملاحة عبر البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن هناك "عملاً لا يزال يتعين القيام به" لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن في جنوب البحر الأحمر سيستغرق بعض الوقت، وقد يشمل ذلك "مرافقة محدودة من البحرية الأميركية للسفن العابرة".

وأضاف المسؤول أن الجهود مستمرة لضمان سلامة الممرات البحرية، لكن نجاحها سيعتمد أيضًا على سلوك جماعة الحوثيين في المرحلة المقبلة.