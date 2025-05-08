أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في أميركا كاش باتيل، عن اعتقال شخص بتهم تتعلق بـ3 هجمات منفصلة استهدفت مواطنين يهود أميركيين. وذكر أن "المشتبه به استهدف مواطنين يهود خلال عدة مظاهرات تتعلق بحرب غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأميركا: اعتقال شخص بتهم تتعلق بـ3 هجمات استهدفت مواطنين يهود أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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