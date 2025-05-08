"بوليتيكو": ترامب يعتزم الإعلان اليوم عن تفاصيل اتفاقية تجارية رئيسية مع بريطانيا

أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان اليوم الخميس عن تفاصيل اتفاقية تجارية رئيسية مع بريطانيا.

في وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعلن يوم الخميس عن "اتفاق تجاري ضخم" مع "دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير"، من دون أن يسمّها. في اتفاق يأتي بعد قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأضاف أنّ هذا الاتفاق سيكون "الأول من بين اتفاقات كثيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه.