رويترز: دوي انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان

أفادت وكالة "رويترز"، عن دوي انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، وذلك في ظل التوتر المستمر مع الهند.

وكانت قد تبادلت الهند وباكستان القصف عبر الحدود، في تصعيد جديد للتوتر بين الجارتين النوويتين، إذ أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد قتلى القصف الصاروخي الهندي إلى 26، فيما ذكرت السلطات الهندية أنها نفذت "ضربات دقيقة" استهدفت ما وصفتها بـ"بنى تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

وإثر ذلك، أعلن الجيش الهندي مقتل ثمانية مدنيين في قصف باكستاني، بينما توعد الجيش الباكستاني برد واسع على الضربات التي قال إنها طالت ثلاث مناطق داخل باكستان، مشيراً إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.

يُذكر أن العلاقات بين الهند وباكستان قد تدهورت بشكل حاد في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير شهر نيسان الماضي. وتتهم الهند باكستان بدعم الإرهاب عبر الحدود، وهو ما تنفيه إسلام آباد نفياً قاطعاً.