أكّد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنه أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهود القوات المسلحة الباكستانية في صد العدو "بشجاعة وتفوق مهني"، مشيرًا إلى أنّه عبّر عن شكره لأردوغان على تضامن تركيا ودعمها لإسلام آباد في هذه المرحلة الحرجة.
وأعرب شريف عن امتنان حكومته للجهود التركية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على السلام في جنوب آسيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن باكستان "ستحمي سيادتها وسلامة أراضيها مهما كلف الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان أشاد بدعم تركيا وأكد عزم بلاده على حماية سيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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