شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعلن اتفاقًا تجاريًا ضخمًا مع دولة تحظى باحترام كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن أنه سيعلن اليوم الخميس اتفاقًا تجاريًا ضخمًا مع دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير، من دون أن يسميها.

وكتب ترامب في منشور على منصّه "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، أنه سيعلن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي سيُعقد في البيت الأبيض الساعة 10 صباحًا.

