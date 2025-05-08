ترامب: سنعلن عن اتفاق تجاري ضخم مع دولة كبيرة وسأتخذ قرارا بشأن تسميتنا للخليج

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعلن يوم الخميس عن "اتفاق تجاري ضخم" مع "دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير"، من دون أن يسمّها.

وأضاف أنّ هذا الاتفاق سيكون "الأول من بين اتفاقات كثيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه "سيتخذ قرارا" بشأن التسمية الرسمية التي ستعتمدها الولايات المتّحدة الأميركية للخليج بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّه يعتزم إطلاق اسم "الخليج العربي" أو "خليج العرب" على المسطح المائي الذي تصرّ إيران على تسميته "الخليج الفارسي".

وردّا على سؤال بشأن هذه التقارير الإعلامية، قال ترامب "لا أريد أن أسيء لأحد. ولا أعلم إن كان هذا الأمر سيسيء لأحد".

وأضاف "سأحصل على إحاطة بهذا الشأن وسأتّخذ قرارا"، مستذكرا القرار الذي اتّخذه أخيرا بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".

وقال ترامب إنّ قراره بشأن خليج المكسيك "أعطى العديد من الناس أفكارا".

وسارعت طهران إلى تحذير ترامب من تغيير اسم هذا المسطح المائي الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح إنّ "أيّ محاولة ذات دوافع سياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نيّة عدائية ضدّ إيران وشعبها".