جيش كوريا الشمالية أطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ جيش كوريا الشمالية أطلق صاروخا بالستيا واحدا على الأقلّ غير محدّد. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد نحو أسبوع من إصدار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أمرا بتسريع التسلّح النووي لقواته البحرية. وتملك كوريا الشمالية السلاح النووي الذي تؤكد باستمرار أنه ضروري في مجال الردع إزاء المناورات العسكرية لأميركا وكوريا الجنوبية. ونظريا، لا تزال الكوريتان في حالة حرب إذ إنّ الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

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