رابطة العالم الإسلامي تُدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- مواصلةَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لكل القوانين والأعراف الدولية، ومن ذلك ما أعلنَتْه بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّدَ معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا النهج الهَمجي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع الرفض القاطع لكل محاولاتها التوسعيّة التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وتُقوِّضُ مساعيَ السلام العادل والشامل في المنطقة.

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