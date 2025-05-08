النشرة: اقفال باب الترشيحات في قضاء زحلة على 977 مرشحًا للانتخابات البلدية و341 للانتخابات الاختيارية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية أُقفِل عند منتصف ليل اليوم الأربعاء في محافظة البقاع، تحت إشراف المحافظ القاضي كمال ابو جوده، حيث بلغ عدد المرشحين في قضاء زحلة ٩٧٧ مرشحًا للانتخابات البلدية و٣٤١ للانتخابات الاختيارية، وأعضاء هيئة اختيارية ٦٦ عضو والتي ستجري يوم الاحد في الثامن عشر من الشهر الحالي. فيما سجّلت مدينة زحلة وحدها ٧٢ مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بلديًا. وبينما ترشح العدد المطلوب قانونا في بلديتي دير الغزال وشهابية الفاعور مما يسمح لهم الفوز بالتزكية.

مع الاشارة، الى أن محافظة البقاع اعتمدت وللمرة الاولى نظام المكننة للمندوبين وبتوجيهات مباشرة من سعادة المحافظ كمال أبو جودة .