دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل الاربعاء الخميس هدنة لمدة ثلاثة أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية. واوضحت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا" إنّ "وقف إطلاق النار بدأ بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم". واعتبرت وزارة الخارجية الروسية بان التزام أوكرانيا بهدنة "عيد النصر"، يمكن أن يكون أساسا لوقف نار طويل الأمد.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام روسية: بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام بقرار من بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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