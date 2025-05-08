دول أوروبية: توسع الاحتلال الإسرائيلي العسكري يهدد حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (الاتحاد، وكالات)

أعربت إسبانيا و5 دول أوروبية أخرى أمس، عن قلقها الشديد إزاء خطط التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، مشددةً على أن ذلك يمثل تصعيداً خطراً يهدد حل الدولتين.

وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ووزراء خارجية أيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا في بيان مشترك «إنهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء الإعلان عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في غزة وإقامة وجود طويل الأمد له في القطاع»، مشددين على أن ذلك يمثل تصعيداً جديداً وخطراً يهدد أي احتمال لتطبيق حل الدولتين.

واعتبر البيان أن أي تصعيد عسكري في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين وإلى تعريض حياة الأسرى الذين لا يزالون محتجزين للخطر.

ورفض البيان بشدة أي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة، كما رفض خطط تهجير السكان مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي في الوقت الذي أكد فيه أن «غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي هي ملك للشعب الفلسطيني».