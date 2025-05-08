شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان.. ما علاقته بانتخاب البابا الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

اجتماع 133 كاردينالًا

الكرادلة من قارة أوروبا

الدمام - شريف احمد - تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان نحو الساعة 19,00 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش، في إشارة إلى أن أول تصويت للكرادلة الـ133 في المجمع الانتخابي لم يُفض إلى انتخاب البابا الجديد، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.وشاهد آلاف الزوار في ساحة القديس بطرس الدخان المتصاعد بعدما انتظروا أكثر من 3 ساعات لمعرفة نتيجة اليوم الأول من اجتماعات الكرادلة التي تقام بسرية خلف أبواب مغلقة.يجتمع 133 كاردينالًا يبلغ متوسط أعمارهم 70 عامًا، ومعظمهم معيّن من قبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الراحل، في مجمع انتخابي مغلق لاختيار خليفة له، مع تمثيل أوروبي قوي ولكنه آخذ في التراجع.لا يدعى إلى المجمع المغلق سوى الكرادلة الذين لم يتجاوزوا الثمانين من العمر، وبالتالي لن يشارك 117 كاردينالًا في انتخاب البابا المقبل، في عملية يتوقع أن تبدأ مطلع مايو.ومن بين الكرادلة الناخبين، سيكون القادمون من قارة أوروبا الأكثر عددًا في كنيسة سيستينا، مع 53 ممثلًا، أو 39% من الناخبين. وعلى سبيل المقارنة، كان عدد الكرادلة الأوروبيين خلال الاجتماع الذي أدى إلى انتخاب البابا فرنسيس في عام 2013، 60 من أصل 115 (52%).وبعد الأوروبيين، يأتي الكرادلة الآسيويون (23) ثم الأمريكيون الجنوبيون، ومن أمريكا الوسطى (21)، والأفارقة (18) والأمريكيون الشماليون (16)، يليهم الأوقيانوسيون (4)، بحسب أرقام الكرسي الرسولي.