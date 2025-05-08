هيئة البث الاسرائيلية: جولة محادثات جديدة بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان حول سوريا غدا الخميس

تُعقد يوم الخميس محادثات بين إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوساطة أذربيجان، حول الوضع في سوريا، وفق ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".

وبحسب التقرير، ستطرح إسرائيل مطلبين أساسيين خلال المحادثات، يتمثلان بعدم تمركز أي قوة عسكرية تشكّل تهديدًا لها قرب الحدود مع سورية، ومنع وجود أسلحة إستراتيجية على الأراضي السورية قد تُستخدم ضد إسرائيل.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، باكو يوم الخميس لعقد لقاءات مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تتناول العلاقات الثنائية، غير أن زيارته أُلغيت في أعقاب التصعيد الأمني، لا سيما توسيع الحرب على غزة.

يُذكر أن لأذربيجان علاقات أمنية وثيقة مع إسرائيل، وتؤدي دور الوسيط في المحادثات بين تل أبيب وأنقرة بشأن الملفات الإقليمية، خصوصًا ما يتعلّق بسوريا. وتعود آخر زيارة لنتانياهو إلى باكو إلى عام 2016.

وفي التاسع من نيسان الماضي، اجتمعت وفود عسكرية من تركيا وإسرائيل، في العاصمة الأذربيجانية، لبحث إنشاء "آلية تفادي صدام" في سورية، تهدف إلى منع وقوع حوادث ميدانية بين الجانبين.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المحادثات مع أنقرة في باكو تهدف إلى "إنشاء آلية عسكرية لتفادي الاحتكاك في الأراضي السورية، على غرار الآلية التي كانت قائمة سابقًا بين الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية".