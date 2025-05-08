خارجية الامارات اكدت بانها لا تعترف بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الاماراتية أنها "لا تعترف بقرار الحكومة المرتبطة بالجيش السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ عامين".
واوضحت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاماراتية عفراء الهامليلا في بيان، بان "دولة الامارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان (المقر الموقت للحكومة السودانية)، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
وأكدت الخارجية الإماراتية "أنّ قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
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